A Mantignana nasce la spesa sospesa per chi è in difficoltà

A Mantignana si segue l’esempio della spesa sospesa partenopea: è nato infatti un piccolo presidio di solidarietà nella piazza principale del paese, tra il Bar Tabacchi, Pasta Fresca e Conad Margherita. Il cartello è molto chiaro:”chi può metta, chi non può prenda“.

“Niente applausi o complimenti – si legge nel post pubblicato da uno degli organizzatori – è un presidio popolare. Chi puó faccia la propria parte. Diamoci una mano, superando la burocrazia di Stato. Un pacco di farina costa pochissimo per chi ha un reddito. Per chi non lo ha significa mangiare per una settimana. Se dovesse rimanere merce in fermo provvederemo a smistarla nelle sedi di solidarietà organizzata.”

Con l’augurio che l’iniziativa possa svilupparsi anche in altri comuni e in altri punti vendita ci rendiamo disponibili a pubblicizzare ogni forma di solidarietà.