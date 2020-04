Arrivano i bonus spesa anche a Corciano: dal 2 aprile on line le modalità per richiederli

Il sindaco di Corciano, Cristian Betti, in un video su Facebook fa il punto sulla situazione e parla delle modialità di distribuzione dei buoni spesa che sono destinati alle famiglie in difficoltà in questo momento così delicato. I fondi stanziati dal Governo sono arrivati anche a Corciano: si tratta di 119mila euro che saranno erogati nei prossimi giorni. A partire da domani, 2 aprile, infatti i canali ufficiali del Comune di Corciano renderenno disponibili i numeri di telefono e le modalità per accedere a tale contributo cosicché, già dalla prossima settimana, i buoni possano essere materialmente distribuiti. Vi invitiamo pertanto da domani a cliccare QUI o a seguire la pagina Facebook ufficiale del Comune QUI. Vi daremo anche noi ulteriori aggiornamenti appena possibile.