Il libro di Tortoioli sul Covid-19 in cima alle classifiche Amazon

“L’ombra di un silenzioso sconosciuto – Covid 19″ è il titolo dell’ultimo libro scritto da Massimiliano Tortoioli, ultima fatica del poliedrico corcianese che si è ispirato alla stretta attualità di questi giorni.

Il volume, in formato e-book, è il primo in classifica fra i 100 libri gratuiti della categoria ‘fantascienza post-apocalittica’, un ulteriore segno che il tema del contagio è in cima anche alle ricerche del pubblico nella narrativa di finzione.

“Alla fine era inevitabile…Non poteva continuare così…la Terra si è ribellata…Un’ombra di un silenzioso sconosciuto è entrata nella nostra vita. Non stai giocando è solo una inverosimile realtà”. Così scrive l’autore per presentare la sua nuova storia, con puntini di sospensione che lasciano presagire minacciosi sviluppi.

In questi giorni in cui molti hanno più ore da dedicare a sé stessi a causa dell’isolamento, darsi alla lettura non solo dei classici ma anche delle novità editoriali può essere un ottimo passatempo.