Sospese tasse e tariffe a Corciano, Pierotti: “Massimo supporto ai cittadini”

La giunta comunale di Corciano, come riferisce una nota stampa del vicesindaco con delega al bilancio Lorenzo Pierotti, ha adottato la sospensione di tutte le tasse e tariffe, a seguito della pandemia da Covid 19.

La sospensione interessa le scadenze di marzo, aprile e maggio, differite al 30 giugno 2020, e riguarda TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicità, e la tassa sui rifiuti TARI. “Sono altresì sospesi – spiega Pierotti – i pagamenti di tutti i solleciti e gli avvisi di accertamento pervenuti per i tributi comunali non versati nelle scorse annualità comprese le cartelle di pagamento emesse da agenzia delle entrate riscossione”.

Inoltre la Giunta ha stabilito che non sono dovuti i pagamenti delle tariffe dei quattro asili nido comunali, della mensa di tutte le scuole di ogni ordine e grado e del trasporto scolastico, riferite al periodo di sospensione delle attività. Per quanto riguarda il servizio di tempo integrato, il “doposcuola”, il cui pagamento è già avvenuto, si provvederà a rimborso o a compensazione per chi ne vorrà usufruire nel prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda gli asili nido convenzionati, l’area socio-educativa sta verificando diverse possibilità per agevolare chi è stato destinato in quelle strutture dalle nostre graduatorie.

Discorso diverso per IMU, sulla cui scadenza, comunque fissata al 16 giugno, non può intervenire autonomamente l’amministrazione comunale , essendo necessario un provvedimento statale che lo consenta. Su questo tema ci giungono notizie che interverrà a breve il Governo e se così non fosse affronteremo il problema in consiglio comunale.

“Questo – afferma il vicesindaco Pierotti – è tutto ciò che potevamo fare per cercare di supportare al massimo cittadini ed imprese in questo momento drammatico, in attesa e con la speranza che dal Governo provengano risorse ai comuni che ovviamente risentiranno negativamente degli effetti della pandemia con un’importante contrazione delle risorse a bilancio e soprattutto doverosi strumenti e risorse per supportare in maniera più incisiva le difficoltà di cittadini e imprese”.

Pierotti ricorda inoltre i 400 milioni di euro stanziati dal governo per l’emergenza alimentare, dato che tanti cittadini si stanno interessando: “Sono stati stanziati per il nostro comune – spiega – 119.000 euro e l’area socio-educativa insieme all’area sviluppo economico stanno predisponendo gli atti necessari per essere operativi. Ci vorrà qualche giorno e sarete puntualmente aggiornati”.