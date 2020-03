Coronavirus, la situazione a Corciano

Sono 28 ad oggi i corcianesi positivi al Covid-19. L’aggiornamento arriva dalla pagina Facebook del Comune di Corciano. Quattro invece le persone clinicamente guarite (con tampone ancora positivo ma che non presentano più sintomatologia clinica). Da ieri c’è anche una persona guarita del tutto, ovvero con due tamponi fatti con risultato negativo.

L’amministrazione fa inoltre sapere che il Fondo di Solidarietà Comunale, in settimana, sarà ri-orientato completamente all’emergenza Covid 19 e servirà ad aiutare le persone più bisognose, in appoggio agli interventi nazionali.

Il Fondo di Solidarietà Comunale servirà anche come strumento per raccogliere donazioni a favore delle Associazioni del COC per gestire tutti i servizi legati all’emergenza.