“Mancano le mascherine? Noi le facciamo in casa”, l’idea di due sarte di San Mariano

In attesa dall’arrivo di una scorta adeguata di mascherine tramite i canali istituzionali, in molti in questi giorni di emergenza si danno da fare per offrire un contributo ad una mancanza che pesa su tutti, sistema sanitario in primis. Privati cittadini, imprenditori e società stanno facendo donazioni di scorte dai loro magazzini, diverse fabbriche hanno riconvertito la loro produzione mentre molte aziende tessili si sono messe a fabbricare mascherine.

C’è chi lo fa anche nel piccolo della propria abitazione dove, come tutti, vive da più di due settimane l’isolamento.

È il caso di due sarte che risiedono a San Mariano, madre e figlia, che ci hanno comunicato la loro iniziativa: “Io e mia mamma stiamo facendo mascherine con quello che ci è possibile visto che siamo sarte. Se qualcuno ne avesse bisogno ci può contattare. Grazie mille e speriamo di essere utili in questi giorni”.

Con materiali quali tessuto non tessuto, ago, filo, elastici e macchina da cucire mamma e figlia hanno realizzato decine di mascherine che possono tornare utili alla cittadinanza. Le due sarte intanto si sono messe in contatto con l’assessore Andrea Braconi per quanto riguarda un’eventuale distribuzione. Per mettersi in contatto con loro e chiedere informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo di email: giorgiazampini1996@gmail.com.