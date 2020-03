Coronavirus, estesa a tutti i cittadini l’assistenza psicologica della Usl Umbria 1

“Oltre il 50% delle persone in questo periodo in isolamento perché contagiate da coronavirus avrà disturbi emotivi”. È questa una delle conseguenze psicologiche della pandemia di cui bisogna iniziare a tenere conto “cercando di fornire sin da ora un supporto psicologico” e “programmando sin da ora il post epidemia, prevedendo gli interventi per le patologie che sicuramente si manifesteranno sotto forma di disturbi post traumatici da stress”. A mettere in guardia è Fabrizio Starace, presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (Siep).

Intanto l’area funzionale di Psicologia della Usl Umbria 1 ha esteso a tutti i cittadini il servizio di assistenza psicologica per l’emergenza Covid-19 già attivo da alcuni giorni per il personale sanitario. Chiunque sia interessato potrà scrivere un’email all’indirizzo coordinamento.psicologi@uslumbria1.it specificando il proprio numero telefonico. Uno psicologo contatterà successivamente la persona che ha richiesto l’assistenza. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19.