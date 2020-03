Coronavirus e solidarietà: donazione da parte di Corciano Castello di Vino

“L’Associazione Corciano Castello di vino, perseguendo la propria mission di solidarietà, ha effettuato nei giorni scorsi una donazione liberale per l’emergenza COVID-19, all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Lo ha comunicato il presidente dell’associazione Bruno Nucci.

“Credo che tutti noi, anche con poco – scrive Nucci – con un supporto solidale ma anche morale alle persone che lavorano in questo periodo in qualsiasi settore, ma soprattutto con il rispetto rigoroso delle regole che ci hanno dato, potremo contribuire alla risoluzione di questa emergenza nel minor tempo possibile. Ringrazio il Consiglio Direttivo dell’Associazione per il supporto unanime e tutti i corcianesi per la volontà con la quale ci aiutano durante l’evento, che in questo caso può sembrare banale, ma vi garantisco non lo e’, perché se riusciamo ad effettuare queste donazioni e’ assolutamente ed indiscutibilmente merito loro”.