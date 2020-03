Fondazione Cucinelli: annullati gli eventi in programma

Stante il protrarsi della situazione di emergenza che stiamo vivendo, non solo a livello nazionale, e visti comunque i tempi lunghi per la normalizzazione delle vite di tutti noi, la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli si vede costretta ad annullare la XXII Edizione del Festival Villa Solomei che si sarebbe dovuta tenere nei giorni del 21, 26, 27 e 28 giugno 2020.

Una situazione molto difficile, senza dubbio la peggiore che la nostra bella Italia sta affrontando dopo la seconda guerra mondiale.

In questo contesto, e nella consapevolezza che tutto ciò continuerà ancora per alcune settimane, sono annullati anche i concerti previsti nei mesi di Aprile e Maggio, inseriti nella Stagione Artistica del Teatro Cucinelli e nella Rassegna organistica “Ad Mariae Laetitiam”.

Lo stesso vale per la conferenza in calendario per sabato 20 Giugno 2020 An die Musik – Beethoven e l’Italia.

“Decisione sofferta – confessa il direttore artistico Fabio Ciofini – ma dettata da senso civico e responsabilità, in primis, a tutela del bene più prezioso: la salute. Non avremmo mai pensato di vivere una situazione del genere ma siamo sicuri che ne usciremo più forti e più coesi di prima.

La Fondazione esprime la propria gratitudine a tutto il pubblico che ha seguito, sostenuto e spronato a migliorare di anno in anno la propria attività ed offerta musicale. Un ringraziamento particolare va ai nostri collaboratori e tecnici per quanto hanno messo in opera finora, nella speranza che tutto ciò possa essere recuperato non appena la situazione internazionale si sarà stabilizzata”.

Attraverso i propri canali social la Fondazione e il Teatro Cucinelli terranno aggiornato il pubblico sull’evolversi delle attività.