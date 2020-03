Salgono a cinque i contagiati nel corcianese, l’appello delle istituzioni: state a casa!

I contagi nel territorio corcianese salgono a cinque, nessuno di questi si trova in ospedale e per ognuno di essi è stata ricostruita la rete di rapporti avuti. L’amministrazione comunale di Corciano continua a chiedere di rimanere a casa e di limitare le uscite a quelle strettamente necessarie. Si ricorda che per la spesa e consegna farmaci a domicilio si può chiamare il Coc al numero 075 7750458 nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 14 alle alle 20 e Sabato e Domenica dalle 8 alle 20. il servizio è gratuito e rivolto ad over 65 e immunodepressi.

Si ricorda che la Protezione Civile, Ovus e Croce Rossa di Corciano stanno svolgendo un lavoro straordinario grazie ad un gruppo di volontari sempre attivi sul campo in questo momento di emergenza. Anche queste associazioni raccomandano di non uscire di casa per fermare il virus e rendere meno difficoltoso il loro già arduo lavoro: “restiamo vicini stando lontani” dice Francesco Volpi, Responsabile Protezione Civile di Corciano in un video postato sui social in cui fa il punto della situazione.