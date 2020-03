Controlli su 120 persone al giorno: il punto della situazione a Corciano

A Corciano si controllano fino a 120 persone quotidianamente con due turni giornalieri mattina e pomeriggio: questo il bilancio dei controlli in base al DPCM 8-11 marzo, lo comunica l’Amministrazione del comune di Corciano che ringrazia le forze dell’ordine facendo il punto della situazione.

“La Polizia Municipale di Corciano, cui va il nostro sentito ringraziamento – scrivono – è impegnata giornalmente e quasi prevalentemente nell’attività di controllo sugli spostamenti delle persone, anche con l’ausilio dei Carabinieri di Corciano. Con il personale a disposizione riusciamo ad eseguire 2 turni giornalieri, mattina e pomeriggio con la possibilità di controllare fino a 120 persone al giorno.

Non sono state registrate significative violazioni al DPCM 8-11 marzo, solo pochi casi hanno comportato la segnalazione all’autorità giudiziaria, cittadini che non hanno dato legittime giustificazioni sul loro spostamento.

Sul punto la linea dell’Amministrazione Comunale è molto netta: applicazione rigorosa delle norme e segnalazione di tutte le violazioni accertate.

Come disposto dal Sindaco con ordinanza urgente, è precluso l’accesso ai parchi pubblici ed alle aree verdi, così come è stata ordinata la chiusura anche dei bar-esercizi commerciali in prossimità dei distributori di carburante, anche i supermercati di alimentari si sono adeguati al disciplinare, con ingressi contingentati della clientela e monitoraggio interno.

“Grazie alla disponibilità di TSA – continua il comunicato – nei giorni scorsi sono state sanificate le maggiori strade urbane, un’azione di bonifica che proseguirà anche per i luoghi maggiormente frequentati per necessità consentite dalla legge”.

A Corciano si registrano 3 casi positivi di Covid-19, situazioni note e monitorate da tempo; le autorità sanitarie hanno escluso qualsiasi ipotesi di focolaio. ” Proprio per questo motivo – proseguono dall’Amministrazione – è assolutamente necessario continuare a restare in casa, evitare ogni spostamento illecito, osservare la normativa di emergenza. Nelle prossime ore intensificheremo, per quanto possibile, i controlli e lanceremo ulteriori avvisi alla cittadinanza, grazie anche all’impagabile lavoro delle Associazioni del Centro Operativo Comunale, che continuano ad essere una risorsa preziosa per tutti noi. Più restiamo a casa oggi e prima usciremo domani.”