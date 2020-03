Coronavirus, la Federazione Islamica dell’Umbria: “Sempre disponibili a collaborare”

La federazione islamica in Umbria segue con attenzione l’evoluzione degli ultimi drammatici eventi correlati al coronavirus che purtroppo l’Italia sta vivendo in questi tristi giorni. II contagio di migliaia di cittadini, il decesso di centinaia di loro e l’incertezza che il paese sta attraversando portano la Federazione ad esprimere la sua piena solidarietà in questa dura prova e a predisporre i suoi volontari al servizio a favore della cittadinanza.

Un particolare ringraziamento alle varie istituzioni e soprattutto agli operatori della sanità, medici, infermieri e la protezione civile per il grande sforzo nel fronteggiare l’emergenza. Inoltre la Federazione ha invitato i suoi membri a muoversi sui vari territori locali con delle iniziative di benevolenza come la donazione del sangue, ecc…

Sono auspicabili altre iniziative sempre nel rispetto delle direttive del decreto ministeriale.

Inoltre la Federazione invita tutti i componenti delle varie comunità islamiche della regione a ritirarsi in preghiera supplicando il Signore al fine di porre termine a questo terribile flagello. Oggi e in futuro sempre disponibili a collaborare.