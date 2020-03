La musica contro il Coronavirus: Stefano Giugliarelli e la sua Les Paul

A causa dell’emergenza coronavirus che ha bloccato gli eventi in tutta Italia sono giorni difficili anche per i lavoratori dello spettacolo.

Attori, cantanti e musicisti abituati a tournée in tutte le regioni oggi devono rimanere nelle proprie case e limitare i propri spostamenti come tutti al minimo indispensabile. Nulla però vieta loro di continuare a coltivare quello che oltre ad essere un mestiere è soprattutto una passione.

È il caso ad esempio del nostro concittadino Stefano Giugliarelli, chitarrista con l’orchestra Casadei, che dal suo giardino ci regala una versione rock dell’Inno Nazionale eseguita sulle corde della sua fedelissima Gibson Les Paul.