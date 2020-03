Disposizioni urgenti riguardo la raccolta differenziata in tutto il territorio di Corciano

Per motivi sanitari legati al contenimento della diffusione del virus COVID-19, si è reso necessario adottare ulteriori precauzioni atte a tutelare la salute dei cittadini e degli operatori.

1) TSA ha disposto la sospensione del servizio di tutte le riciclerie (ivi evidentemente comprese Mantignana e Ellera) che restano chiuse fino al 3 aprile.

2) Le due isole ecologiche intelligenti, site in via Ponchielli e via Settembrini, restano APERTE: si raccomanda, nel caso di creazione di code per il conferimento, di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra gli utenti in coda

3) TSA ricorda che è ASSOLUTAMENTE VIETATO mettere i rifiuti di CARTA E CARTONE all’interno di BUSTE DI PLASTICA.

I rifiuti di carta e cartone vanno conferiti DIRETTAMENTE ALL’INTERNO DEI CONTENITORI FORNITI DA TSA ( ceste gialle o mastelli blu, a seconda del metodo di raccolta applicato), SENZA UTILIZZARE BUSTE DI PLASTICA. TSA informa, quindi, che i rifiuti conferiti all’interno di buste di plastica, NON VERRANNO RITIRATI.

Dato il carattere di urgenza delle summenzionate disposizioni, le stesse saranno adottate già da domani 18 marzo 2020.

Carlotta Caponi

Assessore all’Ambiente del comune di Corciano