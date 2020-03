Coronavirus: per informazioni e assistenza è attivo il COC di Corciano

Seguendo le disposizioni nazionali e regionali anche a Corciano è stato attivato il Centro Operativo Comunale – COC, punto di riferimento per la cittadinanza nell’emergenza sanitaria causata dal nuovo coronavirus.

Il COC – si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Cristian Betti – ha la funzione di assicurare, nell’ambito del

territorio del Comune di Corciano, l’informazione e l’assistenza alla popolazione. La sede è in situata in via della Cooperazione n. 2 mentre i contatti sono:

tel: 075 7750458

email: coc@comune.corciano.pg.it

Il COC è attivo ogni giorno dalle ore 7:30 alle ore 20:00 fino a cessata esigenza.

Ogni funzione di emergenza ha il suo responsabile indicati nel piano di protezione civile multirischio comunale e nello specifico:

Dott.ssa Francesca Cruciani – Responsabile dell’Area Socio-culturale

Funzione 2 – Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;

Funzione 3 – Volontariato;

Funzione 9 – Assistenza alla popolazione;

Ing. Francesco Cillo – Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio

Funzione 4 Materiali e Mezzi;

Magg. Marco Maccari – Comandante Polizia Locale

Funzione 7 Strutture Operative Locali – Viabilità

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici ha la funzione di Referente Operativo Comunale (già Responsabile della Protezione Civile) del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile svolgendo tale funzione secondo le direttive del Sindaco ed il coordinamento del C.O.C..

Inoltre – da ordinanza del sindaco – il personale di OVUS Pubblica assistenza, C.R.I. Comitato Locale Corciano, Protezione

Civile Corciano, è chiamato a far parte di tale Ufficio e dovrà raggiungere la sede del Centro Operativo Comunale, nel più breve tempo possibile o essere reperibili, se impossibilitati, a mezzo telefono.