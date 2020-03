Coronavirus: chiusi i parchi a Corciano: “I comportamenti anomali non cessano”

Le persone positive al nuovo Coronavirus sono arrivate a 164 in Umbria. Un nuovo caso, il secondo, è stato registrato proprio nelle ultime ore a Corciano. Ne dà notizia il Comune nella pagina Facebook ufficiale. Un caso “d’importazione” – si spiega – in quanto è avvenuto fuori dal comune di residenza. Non esiste, assicura il Comune, un cluster di Corciano. I contatti sono stati avvertiti e messi in isolamento. Come sempre l’amministrazione invita a non chiedere le generalità della persona contagiata, così come del suo luogo di residenza, dato che sono informazioni che non possono essere divulgate.

Quello che il Comune fa invece sapere è che domani martedì 17 marzo verrà emessa ordinanza per chiudere l’accesso ai parchi pubblici corcianesi. “La misura – spiega la nota su Facebook – si è resa necessaria purtroppo perché i comportamenti anomali non cessano, anzi (oggi c’era addirittura, caso non unico purtroppo, chi ha ben pensato di farsi due tiri a pallone in una delle nostre aree verdi). Il comune ricorda che anche per le uscite a piedi il DPCM è chiaro e va seguito. “Non esiste che si esca e si faccia combriccola” tuona l’amministrazione con tre punti esclamativi.

Le regole non vanno seguite per paura della sanzione, ma per la salute di tutti noi.