“È pieno di gente in giro a passeggio”, i tanti dubbi su spostamenti e attività

Un nostro lettore ci scrive:

“Buongiorno, ma è possibile che è pieno di gente in giro a passeggio? Nello specifico nel mio palazzo la gente continua a fare quello che fa sempre: si sta fuori, si fanno lavoretti su piazzale e garage e ci sono un gruppo di ragazzi che giocano a pallone sotto i portici con i genitori che assistono, parliamo di 3/4 ore al giorno. Io invece sono con la mia famiglia a casa da martedì senza uscire per niente con 2 figli che mi chiedono perché gli altri sono fuori! Non si possono fare dei controlli? Nel condomino con sette palazzi dove c’è piscina e tennis stanno giocando in 2 campi da tennis. Controlliamo basta aprire gli occhi, io non voglio stare a casa per 2/3 mesi perché le persone continuano a girare, per di più io sto rischiando di perdere il lavoro per rimanere a casa.

Non capisco, siamo in vacanza quindi? Se serve per andare a passeggio la certificazione, che per di più dice che si può uscire solo per comprovati motivi, non credo si possa scrivere “gioco a tennis”. Se non si fa qualcosa per la troppa gente che c’è in giro e che gioca sotto i palazzi con gruppi di bambini e ragazzi non ne usciamo più: mi preoccupa un po’ tutta questa libertà che ci hanno lasciato. Grazie e buona giornata”



Dalle foto che ci ha inviato il nostro lettore effettivamente si vedono diverse persone a spasso: chi con il cane chi con il pallone, chi corre e chi gioca nei campi di tennis. Mentre il lettore e la sua famiglia sono in casa da giorni, rispettando i più stretti dettami del decreto, gli altri escono e quindi si chiede se sia un atteggiamento responsabile o meno. La norma ci dice che si deve EVITARE di uscire di casa: si può uscire per andare al lavoro, per ragioni di salute o per altre necessità provandolo con l’autodichiarazione. La stessa norma però consente l’attività all’aperto ed è comprensibile che ci sia quindi una certa confusione nel capire cosa sia lecito e cosa invece no.

Alla domanda “Si può uscire per fare una passeggiata?” Il decreto risponde: si può uscire dal proprio domicilio SOLO per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. L’attività fisica all’aperto è ritenuta quindi una necessità dell’essere umano, ma passeggiando io non sto forse facendo attività fisica?

Se passeggio per andare al lavoro devo portare l’autocertificazione ma se esco per fare attività motoria non è necessario: una bella contraddizione non trovate?

Ricapitolando posso passeggiare se vado al lavoro, in farmacia o a fare la spesa, però devo certificarlo.

Porti a spasso il cane? Va bene allora passeggia, ma poco poco.

Fai attività motoria all’esterno? Ok allora passeggia quanto ti pare e senza certificato.

E se passeggio per il gusto di passeggiare? Ah no caro mio! Li sono denunce multe e reclusioni.

In questo scrivere decreti su decreti per contenere un virus che ci toglie libertà la norma dovrebbe essere chiara e univoca, dovrebbe essere sancito in maniera netta cosa si può e cosa non si può altrimenti, lasciando al libero giudizio di ognuno di noi, si rischiano errori e incomprensioni.

Capisco chi voglia uscire fuori forte di un decreto che lo consente, come capisco chi è preoccupato per chi si espone approfittando delle maglie larghe di una legislazione un po’ contradditoria. Rimaniamo comunque sul fatto che l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo: va da sè che giocare tutti inseme a calcio sotto i portici non è bene e che se non si rischiano sanzioni, perchè non visti, si rischia di sicuro in salute.

G.G.