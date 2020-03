Coronavirus: la preghiera dell’Imam di Perugia

Anche l’Imam di Perugia prega perché l’Italia esca presto dall’emergenza coronavirus. “Dio salvi l’Italia da ogni male, Dio protegga l’Italia, preghiamo Allah per la nostra amata Italia in cui viviamo, preghiamo per i nostri parenti, fratelli e amici e per tutti gli abitanti sulla terra italiana”, ha recitato Abdel Qader Mohamad. Spiegando all’ANSA che “la forza della preghiera rafforza gli animi e quindi anche le nostre difese immunitarie”. “Noi musulmani ci rifugiamo in Allah per proteggere questo Paese dal coronavirus”, ha aggiunto. E così continua la preghiera: “Diamo tutti una mano per proteggere la salute di tutti in Italia, seguendo le regole chieste dalle autorità competenti governative e sanitarie, i mussulmani fanno parte integrante di questa amata Italia”.

E conclude rivolgendosi “all’Iddio il Misericordioso per proteggere l’Italia e il suo popolo da ogni male. Allah faccia protetta l’Italia dall’epidemia virale e batterica”. Allah dà fretta e pronta guarigione a tutti i contaminati e malati dal virus”. L’Imam ha voluto esprimere anche un pensiero ai familiari dei deceduti dal virus. “Una grande ammirazione e ringraziamento ai medici e ai paramedici in tutti gli ospedali italiani e i centri sanitari, che hanno dimostrato un eccellente lavoro”, ha detto ancora Abdel Qader Mohamad. Che infine ha ringraziato “i nostri governatori e tutte le autorità che hanno dimostrato un senso di responsabilità di alto livello”. “Con la volontà di Allah – ha concluso – torneremo presto ai nostri luoghi di culto e al nostro lavoro per ricominciare la nostra vita quotidiana”.