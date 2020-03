Ladri temerari: entrano nelle case nonostante il Dpcm sul Coronavirus

In questi giorni di emergenza sanitaria ci arrivano segnalazioni che hanno dell’incredibile. Nonostante la prescrizione di rimanere ognuno in casa propria, c’è chi ostinatamente cerca di entrare nelle abitazioni altrui. E lo fa per rubare. Episodi del genere si sono verificati a San Mariano da due settimane a questa parte e pure negli ultimi giorni.

I ladri, a quanto ci segnalano i residenti, operano fra le 18 e le 22 incuranti persino delle famiglie in casa.

“Noi siamo costretti giustamente – ci raccontano – a stare in casa per fronteggiare l’emergenza conoravirus e subiamo controlli se facciamo spostamenti necessari. Queste persone però non vengono controllate ed entrano indisturbate nelle nostre case: vogliamo essere tutelati, sono necessari controlli delle forze dell’ordine per la sicurezza di tutti, a tutti i livelli”.

A volte i ladri vengono messi in fuga e altre volte no. Spesso l’allarme viene dato solo dopo che i ladri sono riusciti mettere a segno il colpo in abitazione. Viene preso di mira tutto ciò che può essere portato via in fretta: contanti lasciati in giro, preziosi, orologi e piccoli oggetti di valore. I furti vengono commessi per lo più dopo aver forzato porte o finestre.