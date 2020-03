Cucinelli: l’anno del coronavirus non impatterà sul piano decennale

Brunello Cucinelli archivia il 2019 con ricavi netti per 607,8 milioni in crescita del 9,9% a cambi correnti (+8,6% a cambi costanti) sia nei mercati internazionali (+11,5%) che in Italia (+1,7%) con un aumento in tutti i canali distributivi. L’utile netto normalizzato è stato pari 49,3 milioni (+7,1%) e il Cda proporrà all’assemblea un dividendo di 0,35 euro per azione.

Riguardo al coronavirus il presidente e ad, Brunello Cucinelli, sottolinea che “stiamo governando la nostra impresa cercando di mettere in atto tutto ciò che l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il nostro Governo ci indicano”. “Con la stessa dedizione curiamo il rapporto con la nostra filiera esterna di produzione italiana” “convinti che ciò che sta avvenendo sotto il profilo economico, è qualche cosa di congiunturale che presto si risolverà”. “Guardiamo il 2020 con positività consci che comunque sarà un anno da guardare e leggere con attenzione ma separato, che non impatterà il nostro progetto 2019-2022 e il piano decennale 2019-2028”.