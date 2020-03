Il centro d’intrattenimento Gherlinda, per dare seguito alle indicazioni del Governo di ridurre al minimo le occasioni di contagio, ha deciso di sospendere tutta l’attività commerciale a data da destinarsi. “Visto il periodo che stiamo attraversando – dichiara la direzione del Centro – ci è sembrato giusto cercare di fare quanto in nostro potere per tutelare al massimo la salute dei nostri clienti e dei nostri dipendenti. È stata una decisione difficile da prendere, ma un centro di intrattenimento e aggregazione come il Gherlinda, con cinema, sala giochi e ristorazione, frequentato fra l’altro da molti giovani, deve secondo noi dare un segnale forte e trovare un bilanciamento tra la necessità di fermare questa epidemia e le necessità del commercio”.

“Cosa fare – conclude la direzione – dipende dalla coscienza delle persone e dal tipo di attività, ma in questo momento ognuno deve fare la propria parte. Diamo quindi appuntamento ai nostri clienti alla riapertura, che avverrà nel più breve tempo possibile. Sarà anche l’occasione per presentarci in una veste ancora più ricca, grazie all’apertura della bellissima nuova sede di Reload Fitness Club, al piano terra del Gherlinda, che avverrà con una grande festa di inaugurazione”.