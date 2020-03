Mantignana, Ciurnella: “Bene gli investimenti per la scuola, vigilerò affinché non rimangano su carta”

Nel Consiglio Comunale di giovedì è stata approvata la nota di aggiornamento del D.U.P. e del Bilancio di Previsione 2020-2022 e tra i principali investimenti che l’Amministrazione intende effettuare, sono stati stanziati dei fondi per una causa per la quale mi sono particolarmente battuta; ringraziando in questo caso i tecnici e quindi la Giunta per aver tenuto in considerazione una mia richiesta fatta nella seduta consiliare dell’Aprile 2019, circa il problema del sovraffollamento della scuola di Mantignana e nello specifico nell’investire per un ampliamento del plesso scolastico stesso; pur sottolineando che all’epoca mi era stato risposto che “la struttura non risultava ampliabile per sua conformazione” oggi invece noto con piacere che l’Amministrazione intende effettuare nel periodo 2020-2022 “l’ampliamento della Scuola materna di Mantignana”.

Questa è indubbiamente una BUONA NOTIZIA che va sicuramente sottolineata e che significa che, al di là delle polemiche, quando prevale il buon senso, si è in grado di recepire ed applicare le indicazioni utili che vengono, in questo caso, da una parte della Minoranza.

Detto ciò ho dichiarato l’astensione al voto circa il D.U.P. ed il Bilancio di Previsione 2020, in quanto sulla programmazione complessiva molti provvedimenti non sono in linea con il mio pensiero; come rappresentante del gruppo Fratelli d’Italia, sicuramente non mi opporrei mai agli investimenti fatti sul territorio, soprattutto nel caso specifico per la scuola ed i nostri bambini, mi riservo però di verificare che gli investimenti programmati, non rimangano “su carta” ma che vengano realizzati e soprattutto presto e bene.

Consigliere Comunale

Elena Ciurnella

Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni per Corciano