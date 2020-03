Coronavirus, annullati spettacoli e manifestazioni sportive

Il Teatro Stabile dell’Umbria, per cause di forza maggiore non dipendenti dalla propria volontà, in ottemperanza al decreto legge del 4 marzo 2020, firmato dal Presidente del Consiglio Ministri Giuseppe Conte, che obbliga la sospensione delle manifestazioni ed eventi che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, è costretto a sospendere le attività fino a venerdì 3 aprile 2020. Pertanto non andranno in scena i seguenti spettacoli:

MI AMAVI ANCORA

giovedì 5 marzo – Teatro Don Bosco – Gualdo Tadino

venerdì 6 marzo – Teatro Mengoni – Magione

DALL’INFERNO ALL’INFINITO

venerdì 6 marzo – Centro di Valorizzazione – Norcia

sabato 7 marzo – Teatro della Filarmonica – Corciano

domenica 8 marzo – Teatro Caporali – Panicale

LIOLA’ (già precedentemente rinviato)

da venerdì 6 a domenica 8 marzo – Teatro Morlacchi – Perugia

BALLROOM

domenica 8 marzo – Spazio ZUT – Foligno

FARSI FUORI

martedì 10 marzo – Teatro Concordia – Marsciano

GISELLE (già precedentemente annullato)

mercoledì 11 marzo – Teatro Morlacchi – Perugia

EUREKA

venerdì 13 marzo – Politeama Clarici – Foligno

PATRIZIO VS OLIVA

venerdì 13 marzo – Teatro dell’Accademia – Tuoro

BARLTLEBY LO SCRIVANO

sabato 14 marzo – Teatro Cucinelli – Solomeo

DON CHISCIOTTE

da martedì 17 a domenica 22 marzo – Teatro Morlacchi – Perugia

LA LUNGA VITA DI MARIANNA UCRÌA

martedì 17 marzo – Teatro Don Bosco – Gualdo Tadino

MACHINE DE CIRQUE

mercoledì 18 marzo – Teatro Comunale – Todi

FELLINI, LA DOLCE VITA DI FEDERICO

venerdì 20 marzo – Teatro Comunale Luca Ronconi – Gubbio

PULCINELLESCO

Venerdì 20 marzo – Teatro Mengoni – Magione

LE AFFINITÀ ELETTIVE

domenica 22 marzo – Teatro Comunale Giuseppe Manini – Narni

martedì 24 marzo – Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti – Spoleto

martedì 31 marzo – Politeama Clarici – Foligno

da mercoledì 1 a sabato 4 aprile – Teatro Secci – Terni

LA LEGGENDA DEL PALLAVOLISTA VOLANTE

lunedì 23 e martedì 24 marzo – Teatro Secci – Terni

IL CASO DELLA FAMIGLIA COLEMAN

da mercoledì 25 a venerdì 27 marzo – Teatro Morlacchi – Perugia

SEMPRE DOMENICA

giovedì 26 marzo – Teatro Concordia – Marsciano

SETTANTA VOLTE SETTE

venerdì 27 marzo – Teatro Torti – Bevagna

READING NOVECENTO

venerdì 27 marzo – Teatro Talia – Gualdo Tadino

IL MIO NOME È CAINO

sabato 28 marzo – Teatro della Filarmonica – Corciano

TARTUFO

martedì 31 marzo – Teatro degli Illuminati – Città di Castello

SERENDIPITY

giovedì 2 aprile – Teatro Comunale Luca Ronconi – Gubbio

LA BELLA, IL FUSO E IL BOSCO ADDORMENTATO

venerdì 3 aprile – Teatro Torti – Bevagna

Il Teatro Stabile dell’Umbria si scusa con tutti gli spettatori e non appena possibile fornirà ulteriori precisazioni.

Inoltre in conseguenza al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo di contenere i contagi da Coronavirus, che prevede una serie di provvedimenti validi sino al 3 aprile, tra cui la sospensione di eventi e competizioni sportive, gli organizzatori della gara podistica di Solomeo di domenica prossima 8 marzo per il 35esimo “Trofeo Solomeo” e per il quarto “Trofeo Antonio Tonzani” è annullata definitivamente e verrà riproposta nel 2021.