Scuole e atenei chiusi fino al 15 marzo: Azzolina”decisione d’impatto”

Il governo ha deciso per la chiusura di tutte le scuole e gli atenei fino a metà marzo per gli effetti del coronavirus. E’ quanto emerso dalla riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri a Palazzo Chigi. “E’ una decisione di impatto, spero che gli alunni tornino al più presto a scuola”. Così la ministra dell’ Istruzione Lucia Azzolina ha parlato in sala stampa a Palazzo Chigi riguardo la chiusura delle scuole a partire da domani fino al 15 marzo e assicura “l’ impegno” perché questo “servizio pubblico essenziale continui anche fornito a distanza”.