Pallacanestro serie D: Ellera lotta e vince contro Giromondo

La Casa del Lampadario Ellera riesce a vincere contro Giromondo Spoleto e consolida così il quarto posto. Ma la differenza di classifica in campo proprio non si è vista. Gli spoletini hanno venduto carissima la pelle rimanendo sempre in partita e non mollando mai, dando battaglia fino all’ultimo minuto, arrendendosi solo alla fine grazie ai canestri decisivi di Brunelli e Quercia.

Questa settimana doppio appuntamento : giovedì 5 marzo alle 21:00 al palazzetto di Porano contro Orvieto, domenica 8 marzo alle 18:00 presso il palazzetto di Ellera contro Uisp Perugia.

Casa del Lampadario Ellera – Giromondo Spoleto 89 – 82

Ellera: Bacocco 9, Bencivenga, Berligi 7, Biancalana M. 18, Girolmoni, Biancalana A. 14, Batani 7, Brunelli 9, Salvatori 17, Quercia 8, D’Andrea. All. Mancia

Spoleto: Ponti, Nuri A., Longhi 4, Vantaggioli 9, Nuri D. 6, Magni 1, Valli, Pandimiglio 17, Navarra 10, Bartoccini 15, Ofosu 12, Centonze 8. All. Fratini

Parziali: 22-19, 23-21, 23-24, 21-18.

Arbitri: Fioretto e Lupetti

Classifica serie D

Assisi 42

Cannara 42

Atomika Spoleto 40

Ellera 38

Gubbio 34

Terni 34

Contigliano 32

Orvieto 20

Rieti 18

Uisp Perugia 16

Fara in Sabina 16

Viterbo 14

Marsciano 14

Giromondo Spoleto 10

Città di Castello 10

Passignano 2