Senz’acqua lunedì mattina: ecco le zone interessate dal disservizio

Lunedì 2 marzo dalle 8.30 alle 14.00 mancherà l’acqua in alcune zone del Comune di Corciano. Lo comunica Umbra Acque sul suo sito. “A causa di interventi programmati ed indifferibili sulle condotte idriche – scrive il gestore – verrà interrotta l’erogazione idrica nelle seguenti via del Comune di Corciano:

Via Sand

Via Eleonora Duse

Via Chopin

Via Salimbeni

Via Palazzo Grande

Via Valliano

Via Ada Negri

Via Aleramo Sibillia

Via Collazzano

Via Case Bianche

e tutte le rispettive limitrofe

Umbra Acque ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800.250.445