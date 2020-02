Duathlon Silver di Solomeo, competizione valida anche per il Circuito Interregionale Centro Italia

Domenica 1 Marzo nella nella splendida cornice del borgo di Solomeo, Corciano (Perugia), si svolgerà la prima edizione del Duathlon Silver di Solomeo, gara valida sia per il Circuito Interregionale Centro Italia che per la TESLA ENERGIA TRI Cup Umbria 2020, organizzata dall’ASD Perugia Triathlon.

Il duathlon è una multidisciplina che si origina dal triathlon e che prevede tre frazioni di gara senza soluzione di continuità: corsa podistica, ciclismo e ancora una frazione di corsa podistica prima di raggiungere la finish line.

La manifestazione umbra, aperta a tutti i tesserati FiTri, prenderà il via alle ore 12:30 con la frazione di corsa a piedi, in unico giro da cinquemila metri, tutto su asfalto e immerso nella campagna circostante. Si rientrerà alla zona cambio e subito scatterà la frazione di venti km in bicicletta, con un emozionante passaggio all’interno del suggestivo borgo di Solomeo, dopo una breve salita. Terminata la veloce frazione in bici, ci sarà da ripetere la frazione di corsa podistica, stavolta sulla distanza 2,5 km per raggiungere il traguardo della gara.

L’Organizzazione di Perugia Triathlon stima l’arrivo a Solomeo di oltre cento atleti provenienti sia dall’Umbria, che dal Lazio, dalle Marche, dall’Emilia Romagna e dalla Toscana, atleti che coloreranno con le loro sfavillanti biciclette e abbigliamento da gara un territorio ricco di storia e bellezza.

Il borgo di Solomeo fu edificato tra la fine del XII Secolo e la prima metà del XIII. L’insediamento di “Villa Solomei” fu base logistica per la bonifica della piana a nord dello stesso. Si trova sulla strada che probabilmente già in età romana collegava Perugia a Castiglione del Lago e Chiusi. Oggi è la base operativa di un sistema di manifattura del cashmere che è diventato una eccellenza a livello mondiale, anche per via dell’integrazione tra il sistema produttivo, i luoghi e gli abitanti del posto. Storia e futuro, lavoro e bellezza si fondono quindi in una realtà che si manifesta e si rinnova anche nell’evento sportivo in programma.

Perugia Triathlon nasce nel 2012 per iniziativa di alcuni appassionati della disciplina, è la prima società di triathlon del capoluogo per numero di risultati e rank nazionale. Da subito risponde al desiderio degli sportivi perugini di praticare questa disciplina secondo le possibilità di ciascuno. Ad oggi la società è costituta da circa 90 tesserati dei quali il 50% giovani e 50% “age group”, atleti che si allenano spesso insieme e partecipano con buoni risultati a gare nazionali ed internazionali nelle varie specialità della triplice disciplina.

Grazie alla collaborazione con le istituzioni del territorio ed in particolare con l’assessore allo sport del comune di Corciano, Andrea Braconi, Perugia Triathlon si è impegnata per offrire un’esperienza unica agli atleti ed al pubblico che raggiungeranno Solomeo il 1 Marzo. Durante la manifestazione sarà offerto un servizio di speakeraggio curato da Francesco Bircolotti, storica voce del Perugia calcio al Renato Curi.

Fondamentale il contributo degli sponsor King Sport e Style, Tesla Energia, Gioielleria Giuliano Liberati e Why Sport.

A seguire il programma della manifestazione

1 MARZO 2020

1° DUATHLON DI SOLOMEO – SOLOMEO di CORCIANO (PG)

DUATHLON SPRINT SILVER – Riservata a categorie Youth B, Junior, Senior/Master, Under 23 e tesseramento giornaliero – Gara valida TRICUP UMBRIA – CIRCUITO INTERREGIONALE CENTRO

Dalle ore 9:30 alle 11:00 apertura segreteria organizzativa con consegna pacchi gara

Ore 10:00 apertura zona cambio per tutte le categorie

Ore 11:30 chiusura zona cambio per tutte le categorie