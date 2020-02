Pallacanestro serie D, Ellera vince e si consolida al quarto posto

La Casa del Lampadario Ellera vince a Viterbo e consolida il quarto posto in classifica. Dopo un primo quarto equilibrato i corcianesi aumentano la pressione difensiva e per i laziali la via del canestro diventa complicata, mentre si aprono gli spazi per i contropiedi biancoazzurri. All’intervallo lungo sono già 13 i punti di vantaggio. Nel secondo tempo l’inerzia rimane saldamente nelle mani delle mani della squadra di coach Mancia e senza scossoni si arriva al 63-97 finale. Prossimo appuntamento sabato prossimo alle 21:00 al palazzetto di Ellera contro Giromondo Spoleto.

Viterbo – Casa del Lampadario Ellera 63 – 97

Viterbo: Vinciguerra, Piacentini 5, Lelli 9, Ongaro 3, Tola 13, Rastrelli 5, Revert 16, Bertini 6, Gasbarri 6. All. Montorsi

Ellera: Bacocco 14, Berligi 5, Biancalana M. 8, Girolmoni ne, Biancalana A. 4, Della Bina 17, Batani 11, Brunelli 17, Salvatori 14, Galigani, Quercia 3, D’Andrea 4. All. Mancia

Parziali: 23-25, 15-26, 15-25, 10-21.

Arbitri: Stocchi e Ferri

Classifica serie D

Assisi 40

Cannara 40

Atomika Spoleto 38

Ellera 36

Gubbio 34

Contigliano 32

Terni 32

Rieti 18

Orvieto 18

Uisp Perugia 16

Fara in Sabina 16

Viterbo 14

Marsciano 12

Giromondo Spoleto 10

Città di Castello 8

Passignano 2