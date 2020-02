“Il codice delle nostre emozioni”, un libro e uno spettacolo per sensibilizzare le persone sulla celiachia

Il poliedrico Massimiliano Tortoioli torna in libreria e sulle scene con “Il codice delle nostre emozioni”. L’iniziativa itinerante farà tappa il 1 marzo al Teatro della Filarmonica di Corciano con musica, poesia, moda e arte per raccontare la celiachia e le difficoltà di chi ne soffre.

Il tour dello spettacolo proseguirà il 6 marzo a Perugia, ad aprile in Toscana e a maggio nella Marche.

“Il codice delle nostre emozioni” ruota intorno al personaggio di Miss Spynky, nato dalla mente di Massimiliano Tortoioli, una donna, una donna artista, una donna artista celiaca.

“Da gocce di colore e di materia degli abiti dipinti creazioni di Simona Costa (Miss Spynky) nasce questa raccolta di poesie – si legge nella presentazione del volume – La pittura come un annaffiatoio ha versato lettere che mescolandosi tra loro hanno susseguito dolci poesie ed armonie, che librandosi nell’aria hanno creato tessere di un puzzle disegnando cuori che dondolano. ‘Apri il codice delle nostre emozioni, sfoglialo e scegli tu dove iniziare, dove soffermarti, dove riposare e come finire… drogatevi di amore, di sogni e di emozioni’”.

Parteciperanno allo spettacolo Happy Art: MUSICA: dj set Bob@ – Simone Matteucci “Il Poca” – Desy Vaselli ABITI DIPINTI: Simona Costa (Miss Spynky) COREOGRAFIE: Free School Dance – School of Dancing Spring FOTO E VIDEO: Visualcam FUMETTISTA: Andrea Ferraldeschi “Pandro” POESIA: Elena Bistarelli – Arianna Fiandrini – Linda Lucidi – Marta Moroni – Teresa Nugnes – Giacomo Ortu – Deborah Ribigini – Nicoletta Tortoioli PITTURA: Giuliana Baldoni – Corrado Belluomo – Giammaria Pierini – Milo Ricciardi – Flavio Rossi SCULTURA: Giampiero Magrini EDITORIA: Jean Luc Bertoni CRITICA: Andrea Baffoni PSICOLOGIA INFANTILE: Giulia Vinti WEB RADIO PARTNER: PrimantennaFM INGRESSO SPETTACOLO + LIBRO € 10.00. L’incasso sarà devoluto per i progetti AIC Umbria (Associazione Italiana Celiachia).