Furto in abitazione, i ladri entrano con le persone in casa

Nuovo furto in un’abitazione a Corciano. Ieri sera i ladri hanno agito in zona Taverne fra via San Paolo e via Collazzano.

Erano circa le 20.30 quando i ladri si sono introdotti in casa dopo essersi arrampicati su un terrazzo e aver forzato una finestra.

All’interno era presente la famiglia che, trovandosi al momento in un’altra zona della casa, non si è accorta subito di cosa stava accadendo.

I ladri hanno portato via oggetti preziosi e contanti.

Dopo l’allarme sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Corciano che ha avviato le indagini.

Quello di ieri sera è solo l’ultimo di una serie di furti con cui da settimane vengono colpite le abitazioni della provincia di Perugia.