“Scuole aperte in Umbria”, la presidente Tesei fa il punto sul coronavirus

“In Umbria le scuole di ogni ordine e grado resteranno aperte”: lo ha ribadito la presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei, illustrando, in conferenza stampa, insieme al prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, l’ordinanza relativa ai provvedimenti per il contrasto alla diffusione del coronavirus. “La vita di questa regione – ha spiegato – deve continuare, pur con tutte le cautele e le azioni che dobbiamo mettere in campo per arginare” questa emergenza. “Quello che voglio lanciare è un messaggio di ottimismo, ma anche di grande serietà e responsabilità. Siamo pronti ad affrontare situazioni che si dovessero presentare nei prossimi giorni”.

“Questa è una regione – ha ricordato la presidente – che non presenta casi di contagio, ma che è pronta a mettere in campo tutte le misure necessarie, di prevenzione, per il pubblico e il privato, e siamo pronti a intervenire per eventuali criticità che si dovessero presentare”. “Vogliamo tranquillizzare veramente la nostra regione perchè noi abbiamo messo in campo da subito il monitoraggio e gli interventi necessari. Non abbiamo al momento segnalazioni di contagio, o situazioni da attenzionare. Quelle attenzionate sono risultate negative”.