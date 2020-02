Caso sospetto di coronavirus in Umbria: il test è negativo

Ha dato esito negativo il primo test per il coronavirus eseguito su una donna inizialmente considerato come caso “sospetto” in Umbria.

La direzione Sanità della Regione Umbria ha infatti comunicato che “l’esito del primo test sul paziente non umbro, che era ospite in una struttura ricettiva della regione, è negativo”. “Come da protocollo – si legge in una nota diffusa dalla stessa Regione -, sarà effettuato un secondo test”. La donna si trova ricoverata, in isolamento, in ospedale in un reparto di degenza ordinaria con “sintomi respiratori”. Le sue condizioni non destano comunque preoccupazioni.

ANSA