Lavoro, domanda e offerta sempre più distanti: in calo le assunzioni programmate

Nel mercato del lavoro attuale il paradosso è che se da una parte è sempre molto difficile trovare un lavoro, dall’altra è altrettanto complicato per le imprese reperire i lavoratori giusti. Lo dicono i dati del Sistema Excelsior della Camera di Commercio di Perugia secondo cui sono in calo le assunzioni programmate dalle imprese per il mese di febbraio e per il trimestre febbraio-aprile.

“A febbraio – spiega il presidente della Camera di commercio di Perugia Giorgio Mencaroni – le imprese dei settori industria e dei servizi hanno previsto 2.920 nuove entrate, costituite per il 79% da lavoratori dipendenti e per il 21% non alle dipendenze. Rispetto a un anno fa il calo è di 130 posti”.

Si resta in territorio negativo anche nel trimestre febbraio-aprile con 210 posti di lavoro in meno.

In provincia di Perugia le imprese che entrano nel campione Excelsior sono 16.500. Di queste, nel mese di febbraio hanno previsto di fare assunzioni 1.980 imprese, il 12%, di due punti sotto la media nazionale. Fino ad aprile le professioni più difficili da individuare saranno “Operai nelle Attività Metalmeccaniche richiesti in altri settori”, “Operai Specializzati e Conduttori di impianti nelle Industrie Tessili, Abbigliamento, Calzature” e “Operai Specializzati nell’Edilizia e nella manutenzione degli edifici”.

A chi saranno invece destinati i posti di lavoro nelle prossime settimane? Il 19% andrà a dirigenti, specialisti e tecnici, il 32% a giovani con meno di 30 anni, l’11% sarà destinato a personale Laureato. Nel frattempo salgono i posti di lavoro “stabili”, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, che passano in un anno dal 30 al 34% di tutte le entrate al lavoro previste. Sarà a termine invece il 66% delle assunzioni.

È ancora quello dei servizi il settore che produce più lavoro in provincia di Perugia. Così come restano dinamiche le imprese con meno di 50 dipendenti, capaci di creare sette posti di lavoro su dieci.