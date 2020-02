Il teatro Cucinelli celebra il grande Luca Ronconi con un documentario

In occasione del 5° anniversario della morte di Luca Ronconi al Teatro Cucinelli di Solomeo verrà presentato in anteprima il docufilm IN VIAGGIO CON LUCA, realizzato grazie al contributo della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Il grande Maestro ha segnato la vita teatrale con il suo straordinario percorso artistico, quella dell’Umbria, regione dove aveva deciso di vivere, e quella del Teatro Stabile, nato con la messinscena de La serva amorosa nel 1986, spettacolo che fece una lunghissima tournée in tutto il mondo, a cui seguì nel 1989 Le tre sorelle con un cast fantastico in cui l’attore meno importante era l’allora sconosciuto Luca Zingaretti. Fu sempre Luca Ronconi a inaugurare il teatro Cucinelli di Solomeo con il progetto Nel bosco degli spiriti. Gianfranco Capitta e Simone Marcelli, gli autori, hanno voluto raccontare, attraverso le immagini, il suo percorso che lungo 50 anni ha trasformato e rilanciato il linguaggio della scena e anche il rapporto di questa col pubblico. L’appuntamento è giovedì 27 febbraio, alle ore 21.

Capitta ha seguito da sempre il lavoro di Ronconi in teatro, tanto che nel 2012 ha firmato con lo stesso regista un libro (edito da Laterza) sui principi e gli elementi di quel Teatro della conoscenza: l’importanza del testo, il lavoro con gli attori, la reinvenzione dello spazio. Nel filmato è lui a guidare lo spettatore nei luoghi dove Ronconi è nato, vissuto e soprattutto dove ha realizzato i suoi capolavori. Di Gianfranco Capitta è anche la voce conduttrice del racconto. Marcelli, che firma anche la regia, ha tra l’altro realizzato recentemente un documentario (che ha riscosso notevole successo) dedicato a Franco Maria Ricci (Éphémère).

In viaggio con Luca racconta, col fascino divulgativo delle immagini, la “storia” di Ronconi, partendo dal luogo esotico in cui quasi casualmente è nato (Susa in Tunisia), ai posti dove è cresciuto e si è formato, prima come attore (e ci sono immagini sorprendenti) e poi come regista. Gli spazi che ha “inventato”: dalla piazza di Orlando Furioso (poi trasformato in kolossal cinematografico per la Rai tra Cinecittà e il sontuoso Palazzo Farnese di Caprarola), al lago di Zurigo, al Laboratorio di Prato scandito con Gae Aulenti. Laboratorio che si muove tra un teatro trasformato in arena, un misterico orfanotrofio abbandonato, fino alla trasformazione in spazio teatrale di una grande azienda tessile dismessa, il Fabbricone poi imitato in tutta Europa. E poi la sua Utopia ai cantieri navali della Giudecca veneziana, mixando 5 testi di Aristofane su una strada di 60 metri, dove scorrevano cinque automobili, un camion, 25 lettini su rotelle e anche un aeroplanino Piper. E ancora i paradossi della scienza alla Bovisa, ma anche i trionfi operistici alla Scala, le scritture nei più importanti teatri di Vienna, Parigi, Zurigo, Salisburgo. Un’esperienza densa e unica, che ha sempre coniugato la visione spaziale con il peso della parola e quindi con la specificità dei suoi attori.

Nel film sono fondamentali le interviste agli interpreti di quegli spettacoli, testimoni preziosi, generazioni diverse che sono state da lui formate e che, poi, crescendo, sono oggi i protagonisti del nostro teatro come Massimo Popolizio, Massimo De Francovich, Franca Nuti o Umberto Orsini, Anna Bonaiuto e Ottavia Piccolo, ma anche le star di cinema e televisione: da Luca Zingaretti a Pierfrancesco Favino, Fabrizio Gifuni, Antonello Fassari, per fare solo alcuni nomi tra i tanti intervistati. E poi prestigiosi musicisti (il direttore della Scala Chailly) cantanti e personaggi che hanno segnato un’epoca (Raina Kabaivanska, Enrico Lucherini, il premio Oscar per la fotografia Vittorio Storaro) e l’imprenditore Brunello Cucinelli grazie al quale si deve la realizzazione dell’opera.

In viaggio con Luca vuol essere insomma il tentativo di ricostruzione (che sappiamo complesso e forse quasi impossibile per la sua ricchezza) di una biografia artistica fondamentale per il nostro spettacolo, il suo linguaggio, i suoi interpreti.

L’ingresso alla serata è libero, ma è necessaria la prenotazione telefonica presso al Botteghino Telefonico Regionale 075/57542222, tutti i giorni feriali, dalle 16 alle 20.