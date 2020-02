Pallacanestro, Ellera la spunta su Marsciano

La Casa del Lampadario Ellera vince contro la Nestor Marsciano, ma la gara è stata molto più combattuta di quanto il risultato finale possa far pensare. L’inizio è infatti tutto di marca marscianese. I ragazzi di coach Santini fanno girare bene la palla, trovano ribalzi in attacco e ottime percentuali da fuori; per i corcianesi è notte fonda.

All’intervallo lungo il tabellone dice 42-54. Nel terzo quarto la svolta: la difesa dei padroni di casa diventa meno permissiva, le palle recuperate si trasformano in contropiedi. L’inerzia ora è completamente cambiata e tale rimarrà fino alla fine con l’Ellera che vince 93 – 77.

Prossimo appuntamento sabato prossimo alle 18:30 a Viterbo.

Casa del Lampadario Ellera – Marsciano 93 – 77

Ellera: Bacocco 16, Bencivenga 1, Berligi, Biancalana M. 17, Girolmoni 2, Biancalana A. 17, Della Bina 15, Batani 7, Quercia, Brunelli 13, Galigani, Salvatori 5. All. Mancia

Marsciano: Santini 4, Marchini 2, Cornacchini 1, Valigi, Morettini 24, Trequattrini 26, Antonielli 9, Capitolini 3, Monteneri 1, Marinelli 5, Panico 2, Carloni. All. Santini

Parziali: 15-29, 27-25, 25-11, 26-12.

Arbitri: Errico e Piancatelli

Classifica serie D

Assisi 40, Cannara 38, Atomika Spoleto 36, Gubbio 34, Ellera 34, Contigliano 32, Terni 30, Rieti 18, Orvieto 16, Uisp Perugia 14, Fara in Sabina 14, Viterbo 14, Marsciano 12, Giromondo Spoleto 8, Città di Castello 8, Passignano 2.