Le attività dell’Associazione l’Abbraccio: dal cyberbullismo alla sfilata storica del Carnevale di Corciano

L’ Associazione “L’Abbraccio” nel mese di febbraio ha in programma una serie di eventi legati ai ragazzi delle scuole del territorio.

Si parte il 21 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 con un incontro nell’ambito del progetto per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. L’incontro è realizzato in collaborazione con la Direzione Didattica di Corciano, insieme all’insegnante Rosaria De Marco, è rivolto agli alunni delle 4° e 5° classi ed è coordinato da esperti e professionisti del settore quali la dott.ssa Elena Cucchiari (Psicologa) e la Dott.ssa Margherita Renzo (aspetti legali e giuridici).

Il 22 febbraio, a partire dalle ore 16:00, si terrà invece l’incontro con i genitori presso la direzione didattica in via Settembrini per parlare sempre degli stessi temi ed è prevista la presenza ed il contributo degli esperti della Polizia di stato oltre a quello delle professioniste Cucchiari e Renzo.

Il 25 febbraio si andrà invece alla riscoperta della sfilata storica del Carnevale di Corciano: alle ore 10:00 ci sarà la partenza degli alunni dalla Direzione Didattica di Corciano al Girasole in Via Settembrini, per arrivare alle ore 10:30 al Centro Commerciale del Girasole dove tutti gli alunni partecipanti degusteranno una merenda. Alle ore 11:20 inizierà lo spettacolo “Storie per ridere a crepapelle” con Domenico Madera e Alessia Rosi. Gli alunni della scuola primaria di San Mariano parteciperanno alla sfilata indossando costumi realizzati in classe con materiali di riciclo.