Donna trovata morta in casa, per gli inquirenti si tratta di un atto volontario

Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta questa mattina nella sua casa di Mantignana. Secondo quanto riportano i colleghi di Perugia Today e Corriere dell’Umbria online, il cadavere aveva diversi tagli alla gola inferti presumibilmente con un coltello da cucina ritrovato dai carabinieri sul pavimento, poco lontano dal corpo. A dare l’allarme sono stati alcuni parenti che non avevano notizie della donna da alcune ore. Secondo i carabinieri, che hanno subito avviato le indagini, si è trattato di un suicidio. A sostegno di questa ipotesi anche i risultati emersi dall’ispezione cadaverica.

Al magistrato spetta ora di decidere se effettuare l’autopsia per ulteriori conferme sulle cause della morte.

La donna, da anni residente in Umbria, è originaria del Perù.