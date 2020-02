Scuola, al Girasole interventi per 750mila euro fra fondi del Ministero e del Comune

Per il progetto di ampliamento della scuola secondaria di primo grado (media) del Girasole sono in arrivo fondi ministeriali per 500 mila euro. Lo ha annunciato il Viceministro dell’Istruzione Anna Ascani che ieri ha inizaito una serie di sopralluoghi nelle scuole dell’Umbria, cominciando proprio da Corciano. Ad accoglierla il sindaco Cristian Betti, l’assessore Francesco Mangano, la consigliera di parità Veronica Munzi e i dirigenti della Direzione Didattica Pierpaolo Pellegrino e dell’Istituto “Benedetto Bonfigli” Daniele Gambacorta. Quest’ultimo nei mesi scorsi si era fatto portavoce di alcuni disagi che la scuola stava affrontando per la carenza degli spazi.

Alla somma concessa dal Ministero dell’Istruzione si aggiungono altri 250 mila euro che arrivano direttamente delle casse comunali. L’ampliamento della scuola media del Girasole consisterà nella realizzazione – fra piano terra e primo piano – di due aule, laboratorio, bagni, e aula polivalente per varie attività didattiche. Del totale di 750 mila euro, una somma di circa 100 mila euro servirà per altri interventi da effettuare anche nel plesso di Mantignana.

“Si tratta di risorse già previste in legge di bilancio – ha spiegato Ascani – che ora, grazie a un emendamento al Milleproroghe diventano competenza del Ministero dell’Istruzione, per semplificare le procedure e snellire i passaggi”.

Tuttavia il sogno per il Girasole rimane quello della cittadella scolastica che si dovrà realizzare nei prossimi anni con il progetto del nuovo edificio scolastico per il quale c’è lo stanziamento di tre milioni e mezzo di euro. Sorgerà accanto al complesso che ospita ora la Direzione Didattica e l’Istituto Bonfigli. Il sindaco Betti ha chiesto al viceministro Ascani un supporto anche su questo fronte con l’obiettivo di snellire le procedure burocratiche – già avviate – per portare a termine i lavori nel minor tempo possibile.

“Giovedì si è tenuto un incontro al Ministero – ha detto il sindaco Betti – e, nonostante le lungaggini burocratiche qualcosa si muove. Ricordiamo che su circa 30 domande presentate in Regione per partecipare al bando di edilizia scolastica da 350 milioni di euro proposto dal Miur, sono stati selezionati i progetti pilota di Corciano e Terni; al momento siamo arrivati a dare avvio alla fase del bando per la ricerca dei progettisti, contiamo entro due mesi di arrivare al progetto esecutivo che poi dovrà ritornare avanti all’Inail e al Ministero per la validazione e per la predisposizione del bando di affidamento dei lavori”.