San Valentino: per un italiano su due il bacio mattutino batte la cena a lume di candela

A San Valentino le coppie preferiscono il “bacio del buongiorno” piuttosto che la classica cena al ristorante.

Lo sostiene un sondaggio effettuato dalla Perugina con metodologia Web Opinion Analysis su circa 500 coppie italiane. Per sondare quali sono i gesti più amati dagli innamorati in occasione di San Valentino sono stati osservati i vari interventi pubblicati nei principali social network, forum, blog e community.

E dunque allo stare insieme sul divano la sera (24%) o all’andare al ristorante per una romantica cena a lume di candela le coppie italiane a San Valentino preferiscono “bacio del buongiorno”, apprezzato da una coppia su due.

Del resto il bacio, oltre a essere l’atto d’amore più puro e sincero, può portare anche numerosi benefici per il corpo e la mente. Secondo uno studio del 2009 pubblicato sul Western Journal of Communication, il bacio è direttamente correlato all’abbassamento del cortisolo, un ormone che produce lo stress durante il giorno. Gli studiosi inoltre sono convinti che il bacio romantico può rafforzare il sentimento di attaccamento, aumentando la sensazione di soddisfazione della relazione che si sta vivendo. Ma perché proprio il “bacio della mattina”? Per la maggior parte delle coppie è il modo migliore di cominciare la giornata”. Lo diceva (e soprattutto disegnava) anche Schultz, il creatore dei Peanuts: “Le persone starebbero meglio la mattina se ricevessero un bacio sul naso”.