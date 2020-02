Luca Aiello è pronto all’Ironman: l’atleta non vedente sarà guidato da Simone Cavallini

Luca Aiello, stimato maratoneta, sin dal 2014 ha iniziato a correre a livello agonistico (nonostante l’arrivo della cecità da ragazzo) riscoprendo casualmente la passione all’attività sportiva, dal gennaio del 2020 è tesserato con la Triathlon Trasimeno per partecipare alla gara Ironman in programma a Cervia il prossimo settembre. È l’unico atleta umbro, ma anche del centro Italia che, nonostante la limitazione fisica che lo inibisce a vedere, parteciperà alla gara sportiva nazionale affiancato dall’atleta Simone Cavallini, già Ironman per varie volte. Simone sarà la guida di Luca, saranno i suoi occhi, nelle fasi dello svolgimento delle tre specialità, ciclismo, nuoto, corsa, a guidarlo in tutto e per tutto.

Solo grazie all’affiatamento, nato con spontaneità e naturalezza tra Luca e Simone, si è resa possibile la sua partecipazione all’evento sportivo più importante e divenuto, per Luca, il sogno che aveva nel cassetto e che ora è pronto a realizzare. Le difficoltà da superare non sono poche; grazie ad accorgimenti quali nastri sintetici di collegamento tra loro Luca potrà nuotare senza incorrere in pericoli o invadere altre corsie ; nella corsa podistica Simone guiderà Luca con l’ausilio di una fascetta elastica che terranno entrambi per mano così da poter supportare , oltre alle indicazioni vocali, l’andamento regolare della corsa aiutando Luca nell’evitare ostacoli, buche e quant’altro possa interferire durante lo svolgimento della gara.

Per la corsa in bicicletta Luca dovrà ancora attendere perché è in fase di costruzione il prototipo del tandem che a breve sarà disponibile per effettuare gli allenamenti e testare le modalità di guida. Luca, apprezzato sportivo con riconoscimenti già ricevuti in passato, ora sta maturando questa nuova quanto impegnativa esperienza agonistica con eccezionale entusiasmo e con una fiducia emotiva di grande spessore nei confronti del suo amico nonché inseparabile supporto e guida Simone , il tutto accompagnato dal suo spirito propositivo , determinato e coraggioso che lo ha aiutato a raggiungere i tanti precedenti traguardi .