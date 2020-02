Il Partito Democratico di Corciano è pronto a ripartire: sabato la conferenza degli iscritti

“RiPartire dal Pd perché a poco più di 12 anni dalla sua nascita il suo progetto politico è ancora valido e perché i territori del nostro Paese hanno bisogno di un soggetto politico progressista e riformista capace di incidere in una società in continua evoluzione”. Ne è convinto il PD corcianese che si appresta alla nomina della nuova dirigenza locale e chiama a raccolta gli iscritti. “In un momento così delicato – recita un comunicato – chiediamo a tutti di dare una mano per costruire una nuova classe dirigente che ritrovi la fiducia dei nostri cittadini. Tutto ciò sarà possibile se a partire da oggi saremo capaci di ascoltarci all’interno di una comunità aperta, plurale ma al tempo stessa coraggiosa e determinata nelle scelte. Le risposte dovranno arrivare, con il ritorno del Pd sui temi e nei luoghi, nei territori, fra la gente, con i giovani”.

L’appuntamento consultivo è per sabato 15 febbraio con la conferenza che si terrà nei locali dell’area verde di Migiana, dalle ore 15,30.

Sarà presente, fra gli altri, anche il Commissario del Partito Democratico dell’Umbria Walter Verini. “L’appuntamento di sabato – spiega il comunicato – definirà anche la nuova organizzazione del Partito Democratico di Corciano nel territorio ed eleggerà il nuovo Segretario locale”. Dai rumors che ci arrivano infatti c’è la volontà di superare l’Unione Comunale di Corciano (che comprende i circoli di Corciano, Ellera e San Mariano) e costituire un’unica entità territoriale. Alla sua guida sarà chiamato il nuovo segretario che verrà nominato nell’ambito dell’appuntamento politico. Le eventuali candidature corredate dalle linee politico-programmatiche e sottoscritte da almeno il 15% degli iscritti dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 20.00 di giovedì 13 febbraio. L’auspicio – dicono voci di corridoio – è che sia una figura strettamente legata al territorio, con esperienza e tradizione politica.

“Occorre RiPartire ma non da soli – prosegue il PD di Corciano – Occorre ricostruire un fronte, il più ampio possibile fatto di tutti quei soggetti che si ritrovano nei valori della libertà, della uguaglianza, nella solidarietà per condividere e costruire la proposta politica e programmatica del nuovo centrosinistra corcianese e umbro”. Tutti temi, questi, la cui discussione si è avviata durante l’incontro molto partecipato di venerdì 24 gennaio a Solomeo con il Capogruppo in Consiglio Regionale Tommaso Bori e le Consigliere Simona Meloni e Donatella Porzi.

Lorenzo G. Lotito