Giorno del ricordo, Lega: “Non ci sono morti di serie b”

Le ragazze ed i ragazzi del Movimento giovanile della Lega della Provincia di Perugia hanno depositato un mazzo di fiori presso il Parco “Vittime delle Foibe” in memoria delle vittime. “Non possono e non devono esistere morti di serie b, come è accaduto invece fino a qualche anno fa proprio con i martiri delle Foibe, vittime di un vero e proprio genocidio teso a sterminare il popolo italiano in quelle zone.” – spiegano il Coordinatore di Perugia e Consigliere comunale di Corciano Gianluca Taburchi e l’ideatrice dell’iniziativa Giada Tosti – “Oppure, in altri contesti, non si può non tenere vivo il ricordo di vittime di altri genocidi come quello dei Nativi d’America o degli Armeni. Noi non dimentichiamo e ci teniamo a deporre un mazzo di fiori e a recitare una preghiera per ricordare chi pagò con la vita il solo fatto di essere nato italiano”.

“La conoscenza di ciò che è accaduto ed il suo ricordo” – conclude il Coordinatore – “sono anche presupposti fondamentali per costruire un futuro di pace e di rispetto reciproco.