Con Orso Soccorso i bimbi di Corciano diventano piccoli “crocerossini”

Il comitato corcianese della Croce Rossa Italiana questa mattina ha tenuto una lezione ai bambini della scuola dell’infanzia nel centro di Corciano.

I volontari, con la collaborazione delle maestre, hanno spiegato ai piccoli crocerossini i concetti più semplici del primo soccorso e dell’importanza del lavoro di squadra.

Il tutto ovviamente senza allarmismi ma in chiave giocosa e divertente tanto che l’iniziativa, già proposta in passato in altre occasioni, prende il simpatico nome di “Orso Soccorso”.

I bambini sono stati molto attenti e hanno svolto con interesse le attività proposte dai volontari della CRI Corciano che hanno portato loro in dono nuove confezioni di pennarelli e materiale didattico.