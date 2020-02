Comune di Corciano: nominato dal sindaco il nuovo segretario generale

Elena Violini è il nuovo segretario generale del Comune di Corciano, il cui posto era vacante dal 23 dicembre scorso. È stata nominata dal sindaco Cristian Betti con decreto sindacale il 30 gennaio 2020.

Violini è stata individuata fra sette manifestazioni di interesse all’incarico che sono dovute pervenire tra il 7 e il 17 gennaio. “Elena Violini – recita il decreto di individuazione – evidenzia significative esperienze professionali e il possesso di adeguati titoli culturali, accademici e specialistici che dispongono per la totale idoneità dell’interessato a ricoprire la titolarità della sede di segreteria del Comune di Corciano”.

Il nuovo segretario comunale è iscritto alla fascia professionale B con idoneità a ricoprire sedi da 10001 a 65000 abitanti della sezione Regionale Umbria dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Laureata in Scienze Politiche, Elena Violini in passato ha ricoperto lo stesso incarico nei comuni di Monteleone di Spoleto, Vallo di Nera, Sant’Anatolia di Narco, Cascia, Costacciaro, Fossato di Vico, Panicale, Paciano.

Secondo l’art. 97 del d.lgs. 267/2000 il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione. Esprime il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi.

Inoltre il segretario comunale è il responsabile per la prevenzione della corruzione negli enti.