Cento studenti in visita alla mostra organizzata da ANPI sulle leggi razziali

Tappa alla mostra itinerante “1938 – Le Leggi Razziali Fasciste” curata da ANPI Umbria in questi giorni al Centro Socio Culturale Cardinali di Ellera di Corciano per i ragazzi delle scuole del territorio. La prima visita è cominciata alle 10.00 per le classi 5A e 5B della scuola primaria “Don Dario Pasquini di Olmo (Perugia), una quarantina i ragazzi accompagnati dalle insegnanti.

Alle ore 11:00 è partito il secondo turno con una sessantina di ragazzi delle classi 2A, 3A, 3B della scuola secondaria “Fratelli Pellas” – Istituto comprensivo Perugia 8 di Olmo. Ad illustrare l’esposizione a tutti gli studenti, che hanno partecipato con molto interesse, è stato Antonio Piccinini, presidente della Sezione Anpi ‘Bonfigli Tomović’ di Perugia.

Durante la mattinata è intervenuto anche il sindaco di Corciano Cristian Betti che ha portato il suo saluto ai ragazzi.

Lo Spi Cgil di Perugia-Corciano-Torgiano ringrazia il dirigente Scolastico Francesco M. Manno, tutte le insegnanti in particolare Manuela Cardinali che ha promosso la visita della mostra e Giuseppe Bulletta, presidente del Centro Sociale A. Cardinali per la collaborazione e la gentile concessione dei locali dove è stata allestita la mostra.