Tutti i film candidati agli Oscar in programmazione allo Space Cinema di Corciano

Sale la febbre da Oscar, il grande evento che si svolgerà nella notte fra il 9 e 10 febbraio si avvicina e per l’occasione The Space Cinema si prepara ad accogliere tutti i film candidati ai premi nelle sale del circuito. Dal 6 febbraio, l’appassionato pubblico potrà assistere ai titoli più acclamati di Hollywood, da quelli già arrivati sul grande schermo a quelli attualmente in programmazione, per prepararsi a questa 92° edizione.

Un’iniziativa speciale che regala la possibilità di assistere ai principali capolavori della stagione cinematografica creando un’occasione di aggregazione e divertimento in cui il grande schermo sarà protagonista indiscusso. L’acclamato C’era una volta a Hollywood di Tarantino, Parasite, in corsa per il miglior film straniero, e il celebrato Joker, record di candidature, si uniscono alla programmazione dei film attualmente in sala come 1917, Judy, Jojo Rabbit e Piccole Donne.

Le prevendite per accedere alle proiezioni sono aperte e disponibili sul sito ufficiale The Space Cinema al seguente link e sull’applicazione mobile del circuito.