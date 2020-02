Festa a sorpresa dopo l’impresa per Filippo “Popof” Poponesi

Un’impresa che resterà nella storia e che non poteva non essere festeggiata. Per celebrare la gara in cui il mantignanese 53enne Filippo Poponesi ha concluso in 54 ore la Arrowhead 135 MILES, il Winter Ultratrail che si svolge nel Minnesota (Usa), è stata organizzata una festa alla presenza di tutti i suoi compagni di squadra dei L’Unatici Ellera Corciano, oltre ai parenti ed ai rappresentanti degli sponsor. “Una festa a sorpresa – racconta Filippo, per gli amici Popof – organizzata da Anna Maria Falchetti presidente dei L’Unatici Ellera Corciano, la mia amata squadra podistica, con la complicità della mia dolce compagna Natalia. Serata meravigliosa con tanti amici che ringrazio veramente di cuore per aver voluto festeggiare”.

L’atleta perugino è stato eccezionale sotto tutti i punti di vista, riuscendo a tenere incollati al web decine di tifosi e sostenitori non solo a Perugia e in Umbria, che lo hanno seguito passo dopo passo, grazie al chip, sino al traguardo. L’avventura di Poponesi negli Stati Uniti è stata resa possibile grazie agli sponsor Emu Group di Marsciano, Magic Garden, Marcagiolli Export, Flexor Lab di San Martino in Campo e Alunni Cashmere di Capocavallo.

Si tratta di una delle gare più massacranti e difficili al mondo: la Arrowhead 135, competizione estrema che si disputa nel nord del Minnesota, al confine con il Canada, sulla distanza di 135 miglia, ovvero 217 chilometri. I runners devono trainare una slitta con tutta l’attrezzatura necessaria per compiere il percorso in totale autosufficienza. Tra tutte le gare estreme a livello mondiale la Arrowhead 135 vanta il primato del freddo e delle avversità atmosferiche del grande Nord americano: le temperature arrivano di notte anche a -38° e difficilmente nell’arco della giornata salgono sopra i -20°.