Basket, Ellera vince nel ricordo del campione Kobe Bryant

La Casa del Lampadario Ellera vince contro il Città di Castello e si dimostra squadra in forma. I corcianesi entrano in campo determinatissimi e non lasciano scampo ai tifernati. Dopo il primo quarto il tabellone riporta il punteggio di 35 – 7, partita ormai segnata. Nei restanti 30 minuti l’Ellera controlla l’andamento fino all’86 – 55 finale.

A ricordo di Kobe Bryant, nelle pareti del palazzetto di Ellera sono stati affissi tre cartelloni con altrettante frasi celebri del campione morto in un incidente nei giorni scorsi, tutto grazie alla collaborazione con Grafox s.r.l. di Sant’Andrea delle Fratte.

Questa settimana la serie D di basket prevede anche un turno infrasettimanale: i ragazzi di coach Mancia saranno impegnati giovedì sera alle 21.00 presso il palazzetto di Tuoro contro Passignano, domenica 9 febbraio alle 18:00 a Fara in Sabina.

Casa del Lampadario Ellera – Città di Castello 86 – 55

Ellera: Bacocco 9, Berligi 2, Biancalana M. 2, Girolmoni 2, Biancalana A. 15, Della Bina 21, Batani 5, Rogaia 5, Brunelli 8, Galigani, Salvatori 14, D’Andrea 2. All. Mancia

Castello: Bordonaro 2, Volpe 7, Lazzarelli 8, Palazzetti 20, Catufi 1, Martinelli 4, Quiroz 2, Renghi, Coltrioli, Touray 6, Esposito 5, Massetti. All. Benni

Parziali: 35-7, 17-15, 24-16, 10-17

Arbitri: Negro e Piancatelli

Classifica serie D

Assisi 34, Atomika Spoleto 32, Cannara 32, Gubbio 30, Ellera 28, Contigliano 28, Terni 28, Rieti 18, Uisp Perugia 14, Orvieto 14, Fara in Sabina 12, Viterbo 10, Marsciano 10, Giromondo Spoleto 6, Città di Castello 6, Passignano 2.