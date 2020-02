La lettera di Cucinelli: “Mio caro amico cinese siamo tutti simili di fronte alle sfide che il Creato ci presenta”

Brunello Cucinelli nel suo profilo Instagram posta una lettera indirizzata al popolo cinese che si trova nel pieno della grave emergenza sanitaria, sociale ed economica dovuta al coronavirus.

Nell’incipit Cucinelli riporta un detto di Confucio: “la benevolenza genera amore”. La lettera, scritta in inglese, prosegue poi così:

“Mio caro amico, mio ​​amico cinese.

Oggi sei speciale per me perché siamo preoccupati per le cose che stanno accadendo ma siamo tutti simili a causa delle sfide che il Creato a volte ci presenta. Sono sicuro che la soluzione sarà trovata; sono sicuro che presto tornerà l’armonia per calmare i nostri pensieri.

Il vostro governo, i governi di tutto il mondo stanno già lavorando duramente, e io so che presto troveranno un modo per tornare al tempo felice della famiglia, del lavoro, verso l’infinito cielo blu che ci guarda sempre con occhio benevolo.

Scienza, amore e voglia di vivere stanno unendo le forze per capire cosa stia succedendo, e il buon risultato dell’azione di molti è certo e onorerà tutta l’umanità.



Caro amico speciale, la tua cultura secolare è quella che vive in te, quella che dà a te e a tutti noi, i tuoi fratelli, la fiducia reciproca e la speranza in un momento migliore. La storia dell’umanità è segnata da momenti di difficoltà, ma ciò che ha sempre prevalso è sempre stato il nostro valore umano, la gioia di vivere nel Creato, di amarlo e custodirlo.

Questo è sempre stato determinante per alzare di nuovo la testa e tornare a guardare le stelle, questo è sempre stato più importante delle preoccupazioni economiche.

La primavera della vita tornerà presto e con essa, insieme alle nostre famiglie, respireremo ancora una volta il profumo dei fiori, ascoltando il suono dolce e sereno del vento.



Mio amico cinese, le mie sono antiche parole della tradizione, ma proprio per questo sono affascinanti e durature, sono lo scrigno che contiene i benefici del futuro. Per molte migliaia di anni un gran numero di persone le ha ascoltate da altre persone più anziane di loro, e tutti coloro che hanno agito secondo queste parole sono tornati a una vita serena.

Vivere su questa terra in armonia con il Creato, questa potrebbe essere una felice realtà.



Ti scrivo da lontano, dalla mia amata Italia, e so che anche tu ami le mie terre come io sono innamorato del tuo millenario Celestiale Impero.

Di notte, quando non si sente alcun rumore, il mio cuore vola verso di te e ho la sensazione di poterti vedere, in campagna, in un villaggio, in una grande città. E quindi non sei lontano per me, ma vicino.

La nostra vita quotidiana, come quella di tutta l’umanità, ci ispira ad essere pieni di amore per il Creato, e in questo, proprio in questo sta la straordinaria forza che darà alla vita la bellezza che ognuno di noi desidera.

Viviamo quindi e preoccupiamoci in modo naturale, non sentiamoci soli, abbracciamo con tutta la nostra forza l’amore per il Creato e il Creato ci ricompenserà.

Con affetto

Brunello”