Giornata palindroma, tutte le curiosità del 02-02-2020

Il 2 febbraio di quest’anno è una data storica perché palindroma. I numeri che indicano questo giorno, infatti, si possono leggere in modo uguale sia da sinistra verso destra, sia da destra verso sinistra: 02.02.2020.

Un’altra curiosa particolarità che rende questa giornata particolare è che il 2 febbraio 2020 è una data palindroma in tutto il mondo. Questo anche per Stati Uniti e Canada che usano un diverso formato di rappresentazione rispetto a chi indica “giorno/mese/anno” anteponendo il mese al giorno. Una coincidenza, questa, che non avveniva da circa un millennio. L’ultima volta è avvenuta in pieno Medioevo l’11 novembre del 1111 (11.11.1111).

Nel nuovo millennio abbiamo già avuto date palindrome (anche se non per tutto il mondo) come il 10/02/2001 e il 20/02/2002, il 01/02/2010, il 11/02/2011 e il 21/02/2012. E accadrà ancora 13 volte in questo secolo. Nel prossimo, invece, saranno 30 le date palindrome, l’ultima il 29.12.2192. Dopodiché bisognerà attendere il quarto millennio con il 10.03.3001. Ma per aspettare la prossima mondialmente palindroma (come oggi) bisognerà aspettare il 12/12/2121.